ماكرون يثير غضبا في أفريقيا بسبب زيارته لدول القارة

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بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لدول أفريقية بعد أن أعلن عن استراتيجية جديدة من خلال تقليص التواجد العسكري الفرنسي في أفريقيا وشدد ماكرون على إقامة علاقة تقوم على الشراكة مع أفريقيا. وانتشرت أصوات على مواقع التواصل تندد بالزيارة.