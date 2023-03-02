إحالة طاقم عمل مسلسل "السجين النصاب" إلى النيابة العامة الكويتية
إحالة طاقم عمل مسلسل "السجين النصاب" إلى النيابة العامة الكويتية
قرر وزير الإعلام الكويتي، عبدالرحمن المطيري، إحالة طاقم عمل مسلسل "السجين النصاب" إلى النيابة العامة، بعد اعتراض العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على العمل الدرامي، متهمينه بتشويه صورة المرأة والمجتمع الكويتي.
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