سارة نتانياهو.. لماذا حاصر متظاهرون إسرائيليون زوجة نتانياهو في صالون حلاقة؟
سارة نتانياهو.. لماذا حاصر متظاهرون إسرائيليون زوجة نتانياهو في صالون حلاقة؟
تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إخراج زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتانياهو من صالون حلاقة، بعد أن حاصرها فيه الآلاف من المتظاهرين المنددين بالإصلاحات القضائية التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية.
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