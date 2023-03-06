العراق يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية

قبل 4 دقيقة

أعلنت السلطات الجمركية العراقية منع استيراد وتصنيع وبيع الكحوليات وذلك تنفيذا لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخرا. ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي. ويرى مراقبون في القرار الحكومي تقييدا للحريات ومخالفة للدستور العراقي الذي يكفل الحريات.

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