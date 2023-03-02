زلزال تركيا وسوريا: كيف انعكست الأضرار التي سببها على كرة القدم في البلدين؟

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زلزال تركيا وسوريا: كيف انعكست الأضرار التي سببها على كرة القدم في البلدين؟

قبل 35 دقيقة

أيام قليلة تفصلنا عن مرور شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر السادس من فبراير/شباط. توقف الدوري السوري منذ ذلك التاريخ بسبب تضرر المنشآت الرياضية التي كانت، من قبل ذلك، في وضع سيئ بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.

وصف نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عبد الرحمن الخطيب لبي بي سي الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال.

وفي تركيا، عاد الدوري المحلي لكرة القدم وسط تضامن كبير من الجمهور واللاعبين مع ضحايا الزلزال.

ومن تركيا تحدث الصحفي أحمد سندس لبرنامج بروح رياضية عن وضعية نادي هاتاي سبور الذي انسحب من منافسات البطولة بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال.

في هذه الحلقة أيضا ملخص لمسيرة اللاعب الغاني كريستيان أتسو الذي كان أحد ضحايا الزلزال في مدينة هاتاي التركية.