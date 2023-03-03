ناصر الخليفي: التحقيق في شكوى اختطاف وتعذيب ضد قدمها رجل أعمال جزائري فرنسي ضد رئيس باريس سان جيرمان

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ناصر الخليفي: التحقيق في شكوى اختطاف وتعذيب ضد قدمها رجل أعمال جزائري فرنسي ضد رئيس باريس سان جيرمان

قبل 36 دقيقة

أكد المدعي العام في باريس ورود اسم رئيس النادي ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في تحقيق باختطاف وتعذيب، ضمن شكوى قدمها رجل الأعمال ذو علاقات متشعبة الجزائري الفرنسي طيب بن عبدالرحمن إلى السلطات الفرنسية.

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