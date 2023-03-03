هوج بول.. التحقيق في احتيال شركة عملات رقمية على المصريين بمليارات الجنيهات

قبل 36 دقيقة

ألقت الشرطة المصرية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة جمع أموال بطريقة مخالفة للقانون عبر تطبيق إلكتروني والاستيلاء عليها، وذلك عقب تلقي عدة بلاغات من مواطنين يتهمون شركة "هوج بول" لتعدين العملات المشفرة بالنصب عليها والاستيلاء على مليارات الجنيهات.