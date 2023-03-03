أسامة الشاهين: نطالب بضبط الأموال المقدمة لمصر ولبنان والأردن

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أسامة الشاهين: نطالب بضبط الأموال المقدمة لمصر ولبنان والأردن

قبل 12 دقيقة

قال أسامة الشاهين أمين سر وعضو مجلس الأمّة الكويتي إنّ دستور بلاده وضع منهجاً وسطاً بين النظام الرئاسي والبرلماني بالتالي لا يملك المجلس أن يمنح الحكومات الثقة قبل مباشرتها للعمل، وإن كان يستطيع أن يحجب عن رئيسها وأعضائها الثقة بعد ذلك ما يدفع إلى وجود" حكومات لا تعبّرفي أحيان كثيرةعن الأغلبية النيابية وتصطدم معها" حسب تعبيره

وأشار أمين سر مجلس الأمّة الكويتي إلى وجود ما وصفها بحيل دستورية تجنّب الحكومات في بلاده الاستقالة ولكنها تلجأ إلى اسهل الحيل حسب رأيه

وأقرّ عضو مجلس الأمّة الكويتي بجود مشكلة فساد من قلة من البرلمانيين، وإن استطاع مجلس الأمّة الحالي إقرار قانون يمنع تضارب وتعارض المصالح، وهو ما لم يكن مجرماً في السابق.

وأوضح أمين سر مجلس الأمة الكويتي أنّ موقفه من المنح والقروض لبعض الدول يقوم على أساس ضبط وترشيد الصرف الحكومي خارج الكويت مؤكدا أنّه لم يقصد بموقفه ذلك مصرعلى وجه التحديد لأنّ دولاً عربية أخرى نالت قروضاً من الكويت في ظل "تقتير في الصرف الحكومي في الداخل" على حد قوله

ما رد أسامة الشاهين على من ينتقدون المعارضة لتقديمها قوانين شعبوية؟ وماذا عن دورالحركة الدستورية في مجلس الأمّة الكويتي؟ وما تقييمه لعناية الحكومة الكويتية بالأمومة في بلاده؟