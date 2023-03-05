لغة عربية بلهجات وألسن وهويات عديدة

قبل 28 دقيقة

بي بي سي إكسترا يلقي الضوء على تعدد اللهجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى ارتباط هذه اللغات المحكية باللغة العربية الفصحى. نستضيف في الحلقة محمد الزايدي الباحث في اللسانيات والأستاذ في جامعة الملك سعود في الرياض لإلقاء الضوء على أهمية دراسة اللهجات في المنطقة واختلاف معاني بعض الكلمات بين لهجة وأخرى. كما يحدثنا الصحفي السوري عبد العزيز خليفة عن مدى ارتباط لهجة الشوايا بين سوريا والعراق مع سكان هذه المناطق والصورة النمطية حولها. أما صانعة المحتوى نورة قاسم من مصر فتأخذنا في جولة على اللهجات المتعددة في مصر ولماذا اختارت مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بها من خلال تعليم اللغة الإنجليزية.