لغة عربية بلهجات وألسن وهويات عديدة
تعكس اللهجات تاريخا شفهيا وفي الآونة الأخيرة تبذل جهود لتوثيق هذه الاختلافات في اللهجات العربية المتنوعة بين دولة وأخرى وحتى في البلد الواحد.
بي بي سي إكسترا يلقي الضوء على تعدد اللهجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى ارتباط هذه اللغات المحكية باللغة العربية الفصحى. نستضيف في الحلقة محمد الزايدي الباحث في اللسانيات والأستاذ في جامعة الملك سعود في الرياض لإلقاء الضوء على أهمية دراسة اللهجات في المنطقة واختلاف معاني بعض الكلمات بين لهجة وأخرى. كما يحدثنا الصحفي السوري عبد العزيز خليفة عن مدى ارتباط لهجة الشوايا بين سوريا والعراق مع سكان هذه المناطق والصورة النمطية حولها. أما صانعة المحتوى نورة قاسم من مصر فتأخذنا في جولة على اللهجات المتعددة في مصر ولماذا اختارت مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بها من خلال تعليم اللغة الإنجليزية.
في فقرة تحدي اللهجات نستضيف أربعة من الشباب والشابات من بلدان عربية مختلفة لنتعرف على لهجاتهم وانطباعاتهم عن اللهجات الأخرى.
تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا في جولة للتعرف على شاب روسي أحب تونس من خلال قصص والده الذي كان يروي له عنها منذ صغره، ولكنه في سن المراهقة قرّر أن يهاجر من روسيا وينتقل للعيش في تونس. فكيف تمكن من تعلم اللهجة التونسية؟ وما المواقف الطريفة التي واجهته أثناء رحلة التعلم.
تقديم: سيف الدين رباعي
إعداد: مريم التومي
مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية
رئيسة التحرير: أوليفيا لوبوادوفان