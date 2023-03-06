ليفربول يسحق مانشستر يونايتد وصلاح يقود "جبهة ثلاثية" ويحطم أرقاما قياسية

قبل 35 دقيقة

بهدفيه ضد مانشستر يونايتد، حطم محمد صلاح الرقم القياسي لأسطورة "الريدز"، روبي فاولر، ليحوز على لقب هداف ليفربول وذلك خلال لقاء فريقه مع مانشستر يونايتد الذي لحقت به هزيمة تاريخية بسبعة أهداف مقابل لا شيء.