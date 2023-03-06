ليفربول يسحق مانشستر يونايتد وصلاح يقود "جبهة ثلاثية" ويحطم أرقاما قياسية
ليفربول يسحق مانشستر يونايتد وصلاح يقود "جبهة ثلاثية" ويحطم أرقاما قياسية
بهدفيه ضد مانشستر يونايتد، حطم محمد صلاح الرقم القياسي لأسطورة "الريدز"، روبي فاولر، ليحوز على لقب هداف ليفربول وذلك خلال لقاء فريقه مع مانشستر يونايتد الذي لحقت به هزيمة تاريخية بسبعة أهداف مقابل لا شيء.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.