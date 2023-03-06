محمد صلاح: كيف أصبح النجم المصري الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

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محمد صلاح: كيف أصبح النجم المصري الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

قبل 11 دقيقة

واصل المصري محمد صلاح كتابة اسمه بحروف من ذهب بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الأعرق في العالم .

وتجاوز صلاح الرقم المسجل باسم الأسطورة روبي فاولر في مباراة فاز فيها فريق ليفربول المعروف ب- "الريدز " على ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية بيضاء لحساب الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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