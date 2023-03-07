شركة تصنع ساعات قد يصل الواحدة منها إلى أكثر من 800,000$

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شركة تصنع ساعات قد يصل الواحدة منها إلى أكثر من 800,000$

قبل 54 دقيقة

تعد صناعة الساعات من المهن الدقيقة جداً وتتطلب سنوات عديدة لإتقانها.

وساعات روجر دبليو سميث نادرة جداً أي أنه يتم تصنيع حوالي 17 ساعة سنوياً فقط.

سعر هذه الساعات حوالي 500,00 جنيه استرليني.

ولكن قد يصل سعر الساعة الواحدة إلى 800,000 دولار مثل التي بيعت في مزاد فيليبس نهاية عام 2022.

فما سر صناعة هذه الساعات؟

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech