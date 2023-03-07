شابة أمريكية تتبرع لوالدها بكليتها دون علمه لتنقذ حياته.. شاهد رد فعله بعد الجراحة

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بعد محاولات عديدة من ديلاني الابنة البالغة من العمر 25 سنة بالتبرع بكليتها لوالدها الذي رفض دائما محاولاتها، اتفقت ديلاني مع المستشفى على إبلاغ الأب بأن هناك متبرعا سريا وبعدها أجرى الأب عملية الزراعة.