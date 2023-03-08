عماد المبيض.. الداعية السعودي يعلن وصوله لـ "بلد آمن" بعد "فيديو النصيحة" للملك سلمان وولي عهده
عماد المبيض.. الداعية السعودي يعلن وصوله لـ "بلد آمن" بعد "فيديو النصيحة" للملك سلمان وولي عهده
أعلن الداعية السعودي عماد المبيض نجاحه في الخروج من السعودية ووصوله إلى بلد آمن. المبيض كان قد نشر فيديو وجه فيه نصيحة للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ويدعوهم إلى وقف ما اعتبره طمسا لمعالم الإسلام في المملكة.
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