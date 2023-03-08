أحمد الصالح.. إيقاف قائد منتخب سوريا لكرة القدم مدى الحياة بعد ركل الحكم وضربه وسبه

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قرر الاتحاد السوري لكرة القدم إيقاف لاعب فريق الجيش وقائد منتخب سوريا، أحمد الصالح، عن اللعب مدى الحياة وفرض عليه غرامة، على إثر اعتدائه على حكم في مباراة ختام مرحلة الذهاب من الدوري السوري.