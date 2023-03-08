تغيير اسم جامع "سامراء الكبير" إلى "صاحب الأمر" يثير غضبا واسعا في العراق
تغيير اسم جامع "سامراء الكبير" إلى "صاحب الأمر" يثير غضبا واسعا في العراق
قال سياسيون وعلماء دين عراقيون من المكون السني إن تبديل اسم جامع سامراء الكبير إلى جامع صاحب الأمر هو "استفزاز ومحاولة لخلق فتنة داخل البلاد"، وهذا بعد أن غيرت العتبة العسكرية المقدسة في سامراء اسمه.
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