الأفارقة في تونس: هل أوقف البنك الدولي تعامله مع تونس بسبب العنصرية؟

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الأفارقة في تونس: هل أوقف البنك الدولي تعامله مع تونس بسبب العنصرية؟

قبل 43 دقيقة

اطلعت رويترز على وثيقة داخلية للبنك الدولي يوصي فيها رئيسُه بتعليق النقاشات بشأن إطار تعاون تمويلي مع تونس، وذلك على خلفية الهجمة العنصرية التي يواجهها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

من جهتها رفضت السلطات التونسية اتهامها بالعنصرية وأعلنت عددا من الإجراءات لفائدة المهاجرين واللاجئين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

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