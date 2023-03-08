"الحايك" لباس تقليدي يتسبب في نزاع بين الجزائر والمغرب
"الحايك" لباس تقليدي يتسبب في نزاع بين الجزائر والمغرب
أثارت مسيرة نسوية في مدينة طنجة المغربية سجالا بين جزائريين ومغاربة وذلك بعدما ارتدت المشاركات لباس الحايك التراثي. الجزائريون اتهموا المغاربة بسرقة تراثهم حيث يعتبرون الحايك جزائريا بينما دافع مغاربة مؤكدين أن اللباس جزء من تراثهم.
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