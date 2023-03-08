قانون بريطاني لمنع قوارب المهاجرين يثير انتقادات واسعة.. فما تفاصيله؟

قبل 51 دقيقة

تعتزم الحكومة البريطانية طرح قانون جديد للهجرة في محاولة لمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي وذلك عبر العمل على ترحيلهم بسرعة وعدم عودتهم مدى الحياة. مشروع القانون لاقى انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان

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