قانون بريطاني لمنع قوارب المهاجرين يثير انتقادات واسعة.. فما تفاصيله؟
قانون بريطاني لمنع قوارب المهاجرين يثير انتقادات واسعة.. فما تفاصيله؟
تعتزم الحكومة البريطانية طرح قانون جديد للهجرة في محاولة لمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي وذلك عبر العمل على ترحيلهم بسرعة وعدم عودتهم مدى الحياة. مشروع القانون لاقى انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان
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