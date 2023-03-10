غاري لينكر "غير نادم" على تغريدة انتقد فيها سياسة اللجوء في بلاده

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غاري لينكر "غير نادم" على تغريدة انتقد فيها سياسة اللجوء في بلاده

قبل 6 دقيقة

قال غاري لينكر، اللاعب الانجليزي السابق والمعلق الرياضي المعروف على قناة بي بي سي، إنه سيستمر بالدفاع عن الذين لا صوت لهم بعد الانتقادات والجدل بسبب تغريداته حول سياسة اللجوء التي تنتهجها الحكومة البريطانية التي وصلت حد تهديده بوقفه عن العمل.

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