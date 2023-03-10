عبد المجيد تبون: "لم نعتن بتراثنا فأرادوا سرقته" .. من الجهة التي يقصدها الرئيس الجزائري؟
عبد المجيد تبون: "لم نعتن بتراثنا فأرادوا سرقته" .. من الجهة التي يقصدها الرئيس الجزائري؟
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الحكومة الجزائرية لم تعتن بالتراث الثقافي للجزائر ما جعل أطرافا لم يسمها تحاول سرقته، وطالب بأن يسجل في اليونيسكو لحمايته.
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