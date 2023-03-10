إكسترا بودكاست: ما بعد الزلزال

قبل 26 دقيقة

في الحلقة الأولى من إكسترا بودكاست "ما بعد الزلزال" نبدأ من ثالث يوم بعد الزلزال ونسافر عبر قصص الناجين إلى بر الحياة..التي سنعرف كيف استعادوها أو ماذا يفعلون ويحتاجون لاستعادتها، وإلى أي درجة يمكن للإنسان أن يصمد ارتباطه بكلبه عندما يمتحن هذا الارتباط؟