إكسترا بودكاست: ما بعد الزلزال
إكسترا بودكاست: ما بعد الزلزال
في الحلقة الأولى من إكسترا بودكاست "ما بعد الزلزال" نبدأ من ثالث يوم بعد الزلزال ونسافر عبر قصص الناجين إلى بر الحياة..التي سنعرف كيف استعادوها أو ماذا يفعلون ويحتاجون لاستعادتها، وإلى أي درجة يمكن للإنسان أن يصمد ارتباطه بكلبه عندما يمتحن هذا الارتباط؟
إكسترا بودكاست "ما بعد الزلزال": إعداد وتقديم بسمة كراشة، ساعد في الإعداد بناني الخنشي، فتحي بن عيسى و كريم إمام. رئيسة التحرير كريمة كواح.
يمكنكم الاستماع إلى حلقات إكسترا بودكاست على صفحة بي بي سي عربي بودكاست، ساوند كلاود وسبوتيفاي