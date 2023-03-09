باريس سان جيرمان: لماذا خسر "فريق النجوم" أمام بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

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باريس سان جيرمان: لماذا خسر "فريق النجوم" أمام بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

قبل 35 دقيقة

ودع باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الـ 16 بعد خسارته على يد بايرن ميونيخ الألماني ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل الفريق البافاري رفقة إيه سي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي إلى دور ربع النهائي.

في الحلقة أيضا: قبل جولتين من ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اشتعلت المنافسة في المجموعتين الأولى والرابعة وسط تباين لموقف الفرق العربية.

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