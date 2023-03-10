هل تعاني من القلق؟

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هل تعاني من القلق؟

قبل 26 دقيقة

تتخذ اضطرابات الصحة النفسية أشكالا عديدة، القلق هو أحد هذه الأشكال وأكثرها شيوعا بين الناس. في عام 2019، أقرت منظمة الأمم المتحدة بأن هناك 301 مليون شخص مصابين باضطرابات القلق منهم 58 مليون طفل ومراهق.

تناقش حلقة بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع اضطرابات القلق ونوبات الهلع في صفوف الشباب وتداعياتها على حياتهم. ما هي الأمور التي تثير قلقهم؟ كيف يتعاملون معها؟ وما هو ملجأهم الآمن؟

في الاستديو، يستضيف فريق بي بي سي اكسترا، المعالجة النفسية ديالا عيتاني، التي شرحت أبرز أسباب اضطرابات القلق في صفوف الشباب وأعطت بعض النصائح عن كيفية التعامل مع هذه الاضطرابات. في الاستديو أيضا، سارة كلومة، طالبة جامعية من قرية معلولا السورية. عام 2013، اضطرت سارة وعائلتها إلى مغادرة قريتهم بعد دخول الجماعات المتطرفة إليها. هذه الحادثة غيرت مسار حياة سارة تاركة أثرا كبيرا على صحتها النفسية. يشارك في النقاش أيضا عبد الرحيم عبد الله، طالب جامعي يمني، تعرض لخيبات أمل عدة، بسبب رفض طلبات المنح الجامعية التي تقدم بها.

تأخذكم الحلقة إلى تونس وتعرفكم على قصة شاب حقق نجاحا كبيرا في حياته المهنية إلا أن هذا النجاح رافقه الكثير من الضغوطات والقلق، فقرر أن يتنازل عن كل شيء تاركا المدينة ومتجها إلى الريف حيث ملاذه الآمن. ومن بعدها نطير بكم إلى مصر ونعرفكم على الشاب مهند سالم الذي يعاني من اضطرابات القلق والاكتئاب. مهند، المعروف ب "موسالم"، وجد في الموسيقى ملجأ له.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سيف الدين رباعي وسماح دعكور

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية