عصابة مكسيكية تعتذر عن اختطاف وقتل أمريكيين وتسلم أفرادها الضالعين في العملية للسلطات!
عصابة مكسيكية تعتذر عن اختطاف وقتل أمريكيين وتسلم أفرادها الضالعين في العملية للسلطات!
أفادت وسائل إعلام محلية مكسيكية، أن عصابة المخدرات المتهمة باختطاف أربعة أمريكيين في المكسيك وقتل اثنين منهم أرسلت رسالة اعتذار منسوبة إلى كارتل الخليج. تشير الرسالة إلى إدانة العصابة الشديدة للجريمة وقرارها تسليم الجناة إلى السلطات، وتقول إنهم تصرفوا دون إذن من قادتهم.
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