مغردون عرب يتساءلون بعد عدم تحقق تنبؤات الباحث الهولندي بزلزال مارس المدمر
مغردون عرب يتساءلون بعد عدم تحقق تنبؤات الباحث الهولندي بزلزال مارس المدمر
شكك رواد مواقع التواصل في صحة معلومات الباحث الهولندي "فرانك هوغربيتس" بشأن وقوع زلزال توقع حدوثه في مصر والأردن ولبنان في الأسبوع الأول من آذار/مارس. كما قال معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية إن الأسس التي يبني عليها "هوغربيتس" توقعاته غير مثبتة علميا.
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