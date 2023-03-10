مغردون عرب يتساءلون بعد عدم تحقق تنبؤات الباحث الهولندي بزلزال مارس المدمر

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شكك رواد مواقع التواصل في صحة معلومات الباحث الهولندي "فرانك هوغربيتس" بشأن وقوع زلزال توقع حدوثه في مصر والأردن ولبنان في الأسبوع الأول من آذار/مارس. كما قال معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية إن الأسس التي يبني عليها "هوغربيتس" توقعاته غير مثبتة علميا.