ميراف ميخائيلي: أحداث حُوّارة مُدمّرة وأندّد بها بأقوى العبارات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ميراف ميخائيلي: أحداث حُوّارة مُدمّرة وأندّد بها بأقوى العبارات

قبل 12 دقيقة

قالت ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل وعضو الكنيست الإسرائيلي إنّ نتنياهو تخلى عن تعهداته التي أطلقها إبّان الحملة الانتخابية وانصرف هو وحكومته إلى ما وصفته "بالانقلاب الذي لا يخدم إلا من هم في السلطة ولا يخدم مصلحة الشعب" في إشارة الى محاولات تعديل النظام القضائي المثيرة للجدل.

وأضافت عضو الكنيست أنّ أي قانون يتعارض مع الطبيعة والهوية الديمقراطية الإسرائيلية يجعلها دولة غير ديمقراطية حسب تعبيرها.

فيما يتعلق بدورها في حزب العمل الإسرائيلي ترى ميراف ميخائيلي أنّ حزبها كان في حكم الزوال إلى أن تمكنت من بعثه مجدداً بفوزه بسبعة مقاعد، معبرة عن أسفها لتراجعه إلى أربعة مقاعد في الانتخابات الأخيرة.

ووصفت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي أحداث حُوّارة بالمدمرة ومشيرة إلى ضرورة التعامل معها بجدية "ما حدث شيْ جسيم ويجب علينا أن لا نستهين به" حسب قولها.

وشددت ميراف ميخائيلي على ضرورة حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سلميا وإيمانها بإمكانية حل الدولتين "على الشعبين أن يكونا ناضجين لإيجاد قيادة لديها إرادة سياسية" حسب رأيها

وقالت عضو الكنيست الإسرائيلي إنّ إيران تشكل خطراً على السلم العالمي و لا تسبب قلقا لإسرائيل وحدها ومن ثمّ فإن أيجاد حل لا يقع على إسرائيل وحدها، على حد تعبيرها

ما هو تقييم رئيسة حزب العمل الإسرائيلي لأداء المعارضة في الانتخابات الماضية؟ كيف ترى علاقات إسرائيل بدول المنطقة؟ وما هي متطلبات التوصل لحل مع الفلسطينيين، من وجهة نظرها؟