غاري لينكر.. يعود وبي بي سي تراجع سياسة النشر في مواقع التواصل
غاري لينكر.. يعود وبي بي سي تراجع سياسة النشر في مواقع التواصل
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إعادة أعلى مذيعيها أجرا غاري لينكر لأداء مهام عمله، بعد توصل الطرفين إلى تسوية حتى مراجعة سياسة النشر وكانت بي بي سي أوقفت لينكر عن تقديم برنامج "مباراة اليوم" الذي يعد أشهر برامجها الرياضية بداعي مخالفته لوائح الحيادية
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.