غاري لينكر.. يعود وبي بي سي تراجع سياسة النشر في مواقع التواصل

قبل 11 دقيقة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إعادة أعلى مذيعيها أجرا غاري لينكر لأداء مهام عمله، بعد توصل الطرفين إلى تسوية حتى مراجعة سياسة النشر وكانت بي بي سي أوقفت لينكر عن تقديم برنامج "مباراة اليوم" الذي يعد أشهر برامجها الرياضية بداعي مخالفته لوائح الحيادية