قناة أورينت.. توقيف إعلاميَين سوريين في تركيا بعد طرد ضيف تركي والقضاء يرفض شكواه

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قناة أورينت.. توقيف إعلاميَين سوريين في تركيا بعد طرد ضيف تركي والقضاء يرفض شكواه

15 مارس/ آذار 2023، 15:47 GMT آخر تحديث قبل 10 دقيقة

أوقفت السلطات التركية أحمد الريحاوي، مقدم برنامج "تفاصيل" في قناة أورينت السورية المعارضة، وعلاء فرحات، مدير مكتبها في تركيا، وذلك بعد طرد ضيف تركي من برنامج حواري تناول قضية "قتل وتعذيب سوريين" على الحدود على يد الجندرما التركية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: