زفاف الأميرة إيمان.. العائلة الملكية الأردنية تحتفل بزفاف الأميرة إيمان والملايين يتابعون الحدث

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شهدت العاصمة الأردنية عمَّان، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت.