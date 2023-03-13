ليفربول: النادي الإنجليزي في مهمة شبه مستحيلة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا

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ليفربول: النادي الإنجليزي في مهمة شبه مستحيلة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا

قبل 29 دقيقة

تختتم بعد أربع مباريات مواجهات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفيها يسعى حامل اللقب ريال مدريد الإسباني لضمان التأهل امام ليفربول الإنجليزي بعد فوزه ذهابا في إنجلترا بخماسية.

ولن تكون مهمة نابولي الإيطالي صعبة عندما يستضيف فرانكفورت الألماني بعد فوز نابولي ذهابا خارج أرضه.

سيحاول إنتر الإيطالي هو الآخر التشبث بتذكرة التأهل لربع النهائي واللحاق بجاره ميلان بعدما أن فاز كلاهما ذهابا.

ويسعى إنتر عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي، لتكرار تعادل ميلان إيابا مع ضيفه توتنهام الإنكليزي، أما لايبزيج فسيكون في مهمة صعبة في إنجلترا بعد تعادله ذهابا على أرضه مع مانشستر سيتي.