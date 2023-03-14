بيان حزب العدالة والتنمية.. القصر الملكي المغربي يصدر بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية بسبب إسرائيل

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بيان حزب العدالة والتنمية.. القصر الملكي المغربي يصدر بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية بسبب إسرائيل

قبل 36 دقيقة

أصدر القصر الملكي في المغرب بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية، موضحا أن ما يتعلق بالسياسة الخارجية هو من اختصاصات الملك.

يأتي هذا على خلفية بيان أصدره الحزب انتقد فيه وزير الخارجية ناصر بوريطة ودفاعه عن إسرائيل في لقاءاته الأوروبية والإفريقية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: