بيان حزب العدالة والتنمية.. القصر الملكي المغربي يصدر بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية بسبب إسرائيل
بيان حزب العدالة والتنمية.. القصر الملكي المغربي يصدر بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية بسبب إسرائيل
أصدر القصر الملكي في المغرب بيانا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية، موضحا أن ما يتعلق بالسياسة الخارجية هو من اختصاصات الملك.
يأتي هذا على خلفية بيان أصدره الحزب انتقد فيه وزير الخارجية ناصر بوريطة ودفاعه عن إسرائيل في لقاءاته الأوروبية والإفريقية.
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