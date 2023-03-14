سجين فلسطيني هارب يمهل الشرطة الفلسطينية أسبوعا "لرد رشوة"!
سجين فلسطيني هارب يمهل الشرطة الفلسطينية أسبوعا "لرد رشوة"!
ضجت مواقع التواصل بفيديو لموقوف هارب من مركز توقيف "القلعة" في الخليل، يدعى صخر أبو فنار، يهدد فيه بفضح ما وصفه بـ "الضباط المرتشين" في شرطة الخليل في حال لم يعيدوا إليه "الرشوة التي دفعها لهم". وقامت الشرطة بفتح تحقيق في القضية بينما يجري البحث عن الموقوفين الهاربين.
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