إيرلينغ هالاند: "السفاح النرويجي" يعادل إنجاز ميسي ويتخطى صلاح
إيرلينغ هالاند: "السفاح النرويجي" يعادل إنجاز ميسي ويتخطى صلاح
سجل اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند 5 أهداف في مرمى لايبزيغ الألماني، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 ليتصدر بذلك هدافي دوري أبطال أوروبا، وكان على بعد هدف واحد من دخول تاريخ البطولة.
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