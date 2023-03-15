إيرلينغ هالاند: "السفاح النرويجي" يعادل إنجاز ميسي ويتخطى صلاح

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سجل اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند 5 أهداف في مرمى لايبزيغ الألماني، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 ليتصدر بذلك هدافي دوري أبطال أوروبا، وكان على بعد هدف واحد من دخول تاريخ البطولة.