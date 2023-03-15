"ذو القرنين" ما قصة وفاة معمر يمني بعد بتر قرونه؟

قبل 10 دقيقة

هذعلى عكس ما تم تداوله في وسائل إعلام يمنية وعربية والاجتماعي، توفي مسن يمني يحمل لقب "ذي القرنين" منذ سنوات. وقد اشتهر المعمر اليمني علي عنتر بقرونه البارزة من رأسه، وقيل إن طبيبا أجرى عملية بتر للقرون مما أدى إلى وفاته بعدها بأيام، وذلك وفق أكثر الروايات اليمنية شيوعا.