روسيا ترد على الاتهام الأمريكي بإسقاط طائرة درون فوق البحر الأسود: "هذا استفزاز حقيقي لنا"

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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بممارسة سلوك متهور، بعد سقوط طائرة استطلاع مسيّرة أمريكية في البحر الأسود من جرّاء مواجهة مقاتلات روسية. وردت روسيا وقالت إن العملية كلها محاولة لاستفزاز الجيش الروسي.

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