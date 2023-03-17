إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟
إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟
منال جوهر وهالة صالح تشاركانكم تجربتيهما مع فقدان الوظيفة ومحاولاتهما المستمرة للتأقلم مع الوضع الجديد داخل مؤسسة بي بي سي التي تتجه نحو الإعلام الرقمي. في كل حلقة تحاور هالة ومنال شخصية جديدة للإجابة على تساؤلات متعلقة
برحلة البحث عن وظيفة أو مسار مهني و شخصي جديد.
بودكاست بلا وظيفة ...ما العمل؟ من إنتاج بي بي سي إكسترا، تقديم وإعداد منال جوهر وهالة صالح، ساعد في الإعداد بناني الخنشي و فتحي بن عيسى.رئاسة التحرير كريمة كواح.
يمكنكم الاستماع إلى حلقات إكسترا بودكاست على صفحة بي بي سي عربي بودكاست، ساوند كلاود، وسبوتيفاي و أبل بودكاست.