إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟

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إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟

قبل 57 دقيقة

منال جوهر وهالة صالح تشاركانكم تجربتيهما مع فقدان الوظيفة ومحاولاتهما المستمرة للتأقلم مع الوضع الجديد داخل مؤسسة بي بي سي التي تتجه نحو الإعلام الرقمي. في كل حلقة تحاور هالة ومنال شخصية جديدة للإجابة على تساؤلات متعلقة

برحلة البحث عن وظيفة أو مسار مهني و شخصي جديد.