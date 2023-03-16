اشتباكات عنيفة قبل مباراة نابولي وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

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شهدت مدينة نابولي الإيطالية أعمال عنف واشتباكات بين جماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني ونابولي الإيطالي، وتدخلت الشرطة الإيطالية بعد حرق العديد من السيارات في شوارع المدينة، قبل مواجهة الفريقين ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.