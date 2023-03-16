اليورانيوم في ليبيا.. اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم والأمم المتحدة تحقق

قبل ساعة واحدة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها تحقق في اختفاء كمية من اليورانيوم تصل إلى 2.5 طن في ليبيا، وإنها لا تتوفر على معلومات حول الجهة التي نقلتها من المخازن، أو مكان وجودها.