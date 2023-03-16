دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الدور ربع النهائي.. من سيكمل المشوار؟

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دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الدور ربع النهائي.. من سيكمل المشوار؟

قبل ساعة واحدة

حسمت ثمانية فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهي: ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان وإيه سي ميلان ونابولي من إيطاليا وتشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا وبنفيكا البرتغالي.

ولأول مرة منذ 17 عاما يتأهل قطبا مدينة ميلانو الإيطالية، إيه سي ميلان وإنتر إلى دور الثمانية، حيث كانت آخر مرة في موسم 2005-2006. ومن المنتظر أن يشهد ربع النهائي مواجهات من العيار الثقيل بين الفرق المتأهلة، فمن سيستطيع مواصلة المشوار في منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية؟

يواصل ريال مدريد حامل اللقب التاريخي لدوري أبطال أوروبا، مسيرته تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي نحو الحفاظ على اللقب، بعد تجاوز ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين 6-2، بعدما فاز في المباراة الأولى على ملعب "أنفيلد" 5-2، ليجدد فوزه في الثانية على ملعبه "سانتياجو برنابيو" بهدف دون مقابل سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة. فهل ينجح "الميرينجي" في تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه؟

وللمرة الأولى في تاريخه، يتأهل فريق نابولي الإيطالي إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف دون رد إيابا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعد فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل. فهل سيتمكن نابولي من مواصلة مشواره في البطولة، ومفاجأة المنافسين والذهاب بعيدا؟