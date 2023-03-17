شباب العراق والحروب بعد 20 عاما على الغزو الأمريكي

قبل 33 دقيقة

لا يزال إرث الحرب الأمريكية يؤثر على العراق حتى يومنا هذا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. في حلقة بي بي سي إكسترا نسلط الضوء على واقع الشباب العراقي وانعكاسات الحرب على أحلامه وطموحاته.

نستضيف مغني الراب أحمد العزاوي و الناشطة الحقوقية تيريزا غبارة للحديث عن ذكريات الحرب قبل عشرين سنة وعن ثورة الشباب العراقي ضد الطائفية والفساد. كما نستقبل في الاستديو الناشطة البيئية بتول قاسم علي لمناقشة الآثار البيئية للحرب على بلاد الرافدين.