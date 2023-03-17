الأمير تركي الفيصل يثير الجدل بحديثه عن ازدواجية المعايير عند الغرب

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أثار الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، بحديثه خلال حوار له على قناة "أل سي أي" الفرنسية عن عقوبات الغرب ضد روسيا. وقال الفيصل إن الغرب منذ سنة 1967 لم يحرك ساكنا ولم يفرض عقوبات على إسرائيل، في حين أنه تحرك بسرعة في الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات مجحفة على موسكو.