سفير كوريا الجنوبية في مصر يتناول طعاما كوريا تصنعه فتاة في شوارع القاهرة
سفير كوريا الجنوبية في مصر يتناول طعاما كوريا تصنعه فتاة في شوارع القاهرة
بث سفير كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، مقطع فيديو له، أثناء تجوله في القاهرة، ومفاجأته التي أعدها للفتاة حنين خالد، بائعة الطعام الكوري في القاهرة، الذي كانت تحمله في صندوق طعام لبيعه لمحبي الأكل الكوري.
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