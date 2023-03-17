تعديل حكومي في الجزائر يطيح بوزير الخارجية رمطان لعمامرة

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلاً وزارياً جديداً تضمن عودة وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف إلى وزارة الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة. وقبل الإعلان عن التعديل الحكومي لوحظ غياب لعمامرة عن الأنشطة الرسمية ما جعل الكثير من المراقبين يتكهنون حول أسباب غيابه.