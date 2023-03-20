صور رؤساء مصر بدون صورة الرئيس محمد مرسي تثير موجة انتقادات
صور رؤساء مصر بدون صورة الرئيس محمد مرسي تثير موجة انتقادات
أثار غياب صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي من بين مجموعة من صور رؤساء مصر في وزارة الخارجية موجة انتقادات. حدث ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وهو يتجول في أروقة الوزارة برفقة نظيره المصري الوزير سامح شكري.
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