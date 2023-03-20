الرئيس الصيني يزور روسيا وحذر غربيّ من علاقة البلدين

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في زيارة دولة تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، سيبحث الرئيسان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا وسط رفض أميركي لأي محاولة صينية لحل الأزمة في أوكرانيا