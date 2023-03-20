برشلونة يقترب من حمل لقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
برشلونة يقترب من حمل لقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
بعد فترة من ضَعف الأداء شهدها النادي الكتالوني، يتصدر برشلونة مشهد الكرة الإسبانية، وذلك بفوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد. فهل يتكرر مشهد كأس السوبر الإسباني ويضيف برشلونة إلى جعبته لقب الليغا لهذا الموسم؟
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