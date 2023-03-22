محافظ جنوب سيناء يطلب إيصال صوته للمسؤولين.. كيف علق المصريون؟

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تفاعل المصريون مع مقابلة تلفزيونية أجريت مع محافظ جنوب سيناء وطلب فيها إيصال صوته للمسؤولين. وتمنى المحافظ خالد فودة أن تتم الاستجابة للحاجة لإنشاء مدارس للبنات في المراحل الإعدادية والثانوية بالتجمعات البدوية في سيناء. يشغل فودة منصب محافظ جنوب سيناء منذ عام 2011 وبينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة نسب.