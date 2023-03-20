برشلونة: هل حسم الفريق فوزه بلقب الدوري الإسباني بعد المواجهة مع ريال مدريد؟

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برشلونة: هل حسم الفريق فوزه بلقب الدوري الإسباني بعد المواجهة مع ريال مدريد؟

قبل 28 دقيقة

حسم برشلونة مواجهة "الكلاسيكو" أمام غريمه ريال مدريد بالفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب "كامب نو" في ختام المرحلة السادسة والعشرين، ليوسع البارسا المتصدر برصيد 68 نقطة، الفارق مع الريال صاحب المركز الثاني إلى اثنتي عشرة نقطة.

وقلب برشلونة تأخره بهدف عكسي من مدافعه الأوروغوياني رونالدو أراوخو في الدقيقة التاسعة، إلى فوز بهدفي سيرجي روبرتو في الدقيقة 45 والإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2) .

وتعد الخسارة في كلاسيكو الدوري الإسباني هي الرابعة لريال مدريد هذا الموسم، مع بقاء 12 مباراة على نهاية الموسم، فهل بات الطريق ممهدا أمام برشلونة ليفوز بلقب "الليغا" الغائب عن خزائنه منذ عام 2019؟ أم يعود ريال مدريد من بعيد؟

وفي الدوري الإيطالي يواصل نابولي المتصدر، مسيرته الناجحة نحو الفوز بلقب "الكالتشيو" بفوزه الكبير على مضيفه تورينو بأربعة أهداف، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين، فيما نجح يوفنتوس في تحقيق فوز ثمين بهدف مثير للجدل، على مستضيفه إنتر على ملعب "جيوسيبي مياتزا" بهدف دون مقابل، وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس والسابع عشر هذا الموسم، ليرفع اليوفي رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع .. ولكن كيف علق سيموني إنزاجي المدير الفني للإنتر على هدف يوفنتوس ؟

وفي الدوري الإنجليزي ابتعد أرسنال بالقمة ووسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى ثمان نقاط، بعد فوزه على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من "البريميرليغ". فهل سينجح السيتي في اللحاق بال"جانرز"؟ أم أن أرسنال قادر على الفوز باللقب هذا الموسم بعد طول غياب؟